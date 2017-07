Come riporta marca.com, il Barcellona, preso atto delle difficoltà ad arrivare al centrocampista italiano classe 1992 Marco Verratti, starebbe sondando il terreno per altri centrocampisti in grado di incrementare il tasso tecnico della squadra di Valverde. I nomi fatti dal quotidiano spagnolo sono 4: il brasiliano ex Tottenham Paulinho, per cui il Guangzhou ha già respinto un'iniziale offerta del club catalano pari a 20 milioni di euro, e Ander Herrera, ventisettenne centrocampista spagnolo in forza al Manchester United; più defilata la posizione dei due centrocampisti classe 1991 Jean Michael Seri, ivoriano protagonista di un'ottima stagione disputata con la maglia del Nizza, e Oriol Romeu del Southampton.