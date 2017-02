La stagione non è ancora terminata, ma le voci che riguardano la fine dell'avventura di Luis Enrique sulla panchina del Barcellona si fanno sempre più insistenti, visto che attualmente si può parlare di una stagione fallimentare. I nomi per sostituirlo sono diversi, da Sampaoli a Valverde, passando anche per Allegri. Secondo quanto riporta il Mundo Deportivo però, tra gli obiettivi più limpidi del Barça c'è Ronald Koeman. Il tecnico olandese è molto apprezzato e per lui la dirigenza catalana sarebbe disposta a pagare anche gli 8 milioni di clausola rescissoria posta sul contratto con l'Everton.