Niente Juventus o Manchester City per Ivan Rakitic, in un'intervista concessa a France Football il centrocampista del Barcellona ha negato l'esistenza di problemi con Luis Enrique che lo costringerebbero all'addio: "Mi ha aiutato enormemente dandomi grande fiducia come hanno fatto anche i miei compagni, questo mi ha permesso di lavorare con calma. E' stato Luis Enrique a volere il mio acquisto, se dovessi buttarmi giù da un ponte per lui lo farei senza esitazione. Con un solo sguardo o un sorriso ti dà la fiducia necessaria per avere successo".