Il fondo DIS, proprietario del 40% del cartellino di Neymar ai tempi del trasferimento al Barcellona, sta continuando la crociata contro il calciatore brasiliano accusato di truffa e corruzione. L'avvocato del gruppo ha pubblicamente dichiarato a UOL Esportes che il fondo DIS vuole ottenere giustizia: ''I nostri clienti vogliono giustizia, non c'entrano i soldi. La giustizia penale è la priorità, il denaro passa in secondo piano. Sono stati ingannati, vittime di un business fraudolento''.



CARCERE E NON SOLO - L'avvocato ha poi proseguito specificando che il fondo DIS chiede che Neymar venga incarcerato e che venga squalificato in modo da non poter più giocare: ''"La Procura della Repubblica di Spagna, il DIS e la Federazione degli atleti professionisti concordano sul fatto che una delle sanzioni che devono essere applicate al giocatore sia la reclusione. Abbiamo chiesto cinque anni. C'è anche la possibilità di una squalifica professionale, in modo che non possa più esercitare il proprio lavoro di calciatore''.