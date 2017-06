Il Mundo Deportivo ha aggirato l’ostacolo e ha provato con una mozione degli affetti: “Forza Alves”, il titolo, e una foto di Dani metà in maglia bianconera e metà azulgrana, giusto per far credere che sono dalla parte degli italiani in onore al loro campione. Sport, altro quotidiano di Barcellona, ha scelto un titolo ancor più diretto: “Forza, Juve!”.



Non sono ipocriti, a Barcellona. Sperano che l’odiato Real perda e lo strillano in prima pagina, del resto i catalani hanno un’avversione storica verso Madrid, una contrapposizione che va oltre il calcio ma nel calcio trova uno sfogo eclatante. C’era forse qualcuno che pensava ci fosse un solo tifoso del Barça dalla parte del Real? Lo stesso vale per quelli dell’Atletico, ad esempio: stasera saranno tutti juventini e tutti si augureranno la sconfitta dei concittadini.



Noi siamo un po’ ipocriti, in questo. Ci diciamo l’un l’altro: siamo italiani, dobbiamo tifare per la Juve. Ma perché? Il tifo è passione, amore, sentimento. E ciascuno è giusto che stia dalla parte che preferisce, quella per la quale batte il suo cuore. Se un interista, un romanista, un napoletano oppure un fiorentino - tanto per citare tifoserie particolarmente avverse ai bianconeri - spera che vinca il Real, perché non lo può gridare liberamente? Nel tifo non esiste un obbligo: nessuno deve stare dalla parte di nessuno, solo dei propri sentimenti, della propria passione. I soli limiti che non possono mai essere superati sono quelli dell’educazione, della correttezza, dell’equilibrio. Ma se poi in piazza del Popolo o al Vomero si ha voglia di gridare “Forza Real”, perché non farlo? Del resto nel 2010 quanti erano gli juventini che speravano in un successo dell'Inter? Non molti, crediamo.

Marco Demicheli ha scritto un ottimo articolo su Calciomercato.com nel quale spiega perché a tutto il calcio italiano conviene che la Juve vinca: questione di soldi, di prestigio e non solo. Ed è indubbiamente tutto vero. Poi ci sono i sentimenti, e a quelli non si comanda. Perciò stasera ci saranno interisti che tifano Juve e altri che tifano Real, e lo stesso per fiorentini, milanisti, granata. Tutti liberi di dirlo. Anzi, di urlarlo. Con educazione, ma senza ipocrisie.

@steagresti