Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, il terzino destro classe '82 dello Shakhtar Donetsk Darijo Srna non si è ancora convinto ad accettare l'offerta del Barcellona per gennaio. Il club spagnolo gli ha prospettato un ingaggio decisamente inferiore rispetto a quello percepito attualmente in Ucraina e anche per questo il giocatore è restio, al momento, ad accettare la proposta.