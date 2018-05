Luis Suarez dà per fatto l'affare che dovrebbe portare Antoine Griezmann al Barcellona. In un'intervista rilasciata ai connazionali di Radio Rincon, l'uruguaiano parla dell'attaccante dell'Atletico Madrid e spiega: "Siamo orgogliosi che arrivino giocatori di qualità come Antoine e come nei mesi scorsi Coutinho e Dembelé. Gioca e lotta da anni ad altissimi livelli, è il leader dell'attacco di una squadra come l'Atletico e qui sarà il benvenuto. Non arriva per togliere il posto a qualcuno, ma con l'ambizione di vincere trofei importanti con la migliore squadra del mondo".