Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, parla del futuro di Andres Iniesta, accostato al Tianjin Quanjian: "È una decisione personale e tutti speriamo che resti al Barça perché è una persona incredibile. Sappiamo che dobbiamo essere squadra fino al termine della stagione per vincere, ma speriamo anche che Iniesta resti con noi per molti altri anni. Noi stiamo pensando al presente, poi toccherà a lui prendere una decisione. Spero che resti e non vada in Cina perché il Barça perderebbe un pezzo importante. Solo lui sa quale decisione prendere, è il nostro capitano e tutti gli vogliono bene".