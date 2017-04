Marc-André ter Stegen è finito nel mirino del Manchester City e in un'intervista a La Vanguardia non ha nascosto i suoi dubbi sul futuro a Barcellona: "Qui per molti anni? Non so, io faccio il meglio per me e per la squadra, do il massimo per migliorare. Non si sa mai cosa può succedere poi. Vivo il momento, che è la cosa più importante. Sto bene con i miei compagni di squadra, gli amici e spero di vincere molti titoli: questo è il mio obiettivo".