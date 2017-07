Il Barcellona cerca rinforzi per il centrocampo: la prima scelta resta Marco Verratti, ma si stanno cercando altri elementi per dare nuova energia a un reparto che necessita di un cambiamento. Per questo motivo i blaugrana hanno presentato un'offerta da 20 milioni di euro al Guangzhou Evergrande per il brasiliano Paulinho, ma è arrivato il no, con tanto di comunicato ufficiale: "Paulinho, che ha firmato il rinnovo nel gennaio 2017, è un giocatore importante per il nostro club. Per questo motivo abbiamo dato una risposta ufficiale al Barcellona, rifiutando la loro offerta, non è nei nostri piani vendere il giocaore. Esprimiamo la nostra gratidutine al Barcellona per tenere in così alta considerazione Paulinho".