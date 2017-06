[ÚLTIMA HORA] El Barça exerceix l'opció de recompra sobre Gerard Deulofeu. Més informació https://t.co/Eb8gRIXIrL #FCBlive pic.twitter.com/eQqPdKbPch — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 30 giugno 2017

Ilha ufficializzato il ritorno di Gerardesercitando il diritto di recompra. L'esterno offensivo spagnolo, che era di proprietà dell', torna così a casa, dopo gli ultimi 6 mesi al. Cercato dai rossoneri, accostato a, torna ad essere, a tutti gli effetti, un nuovo giocatore blaugrana.- Cresciuto nella cantera, ha vissuto esperienze altalenanti tra, rientra dalla porta principale. 12 i milioni di euro sborsati dal Barcellona per rivestirlo di blaugrana. Questo il comunicato ufficiale: "FC Barcellona ha esercitato il suo diritto di riacquistare il giocatore Gerard Deulofeu. Nei prossimi giorni saranno effettive le condizioni necessarie per portare a termine l'operazione con l'Everton e con il giocatore. Il contratto di Deulofeu con il Barcellona scadrà il 30 giugno il 2019".. E ora, secondo i media spagnoli, per un anno il Barça non potrà cederlo.