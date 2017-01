Il Barcellona, tramite un comunicato ufficiale, ha annunciato il licenziamento del direttore delle relazioni istituzionali con la federazione spagnola Pere Graticòs per le sue parole a proposito del futuro di Leo Messi: "E' una delle persone più importanti nella squadra, ma senza Neymar, Suarez o Iniesta non sarebbe quello che è". Frasi che non sono state gradite dalla dirigenza catalana, impegnata in una trattativa non semplice per il rinnovo di contratto della Pulce.