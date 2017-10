Ilha ufficializzato attraverso i propri canali social di aver trovato l'accordo con il proprio capitano,per il rinnovo a vita del suo contratto che era in scadenza il 30 giugno 2018. Sfuma quindi il sogno delladi portarlo in Italia a parametro zero a fine stagione.Ecco il comunicato ufficiale:Andrés Iniesta ha firmato oggi un contratto a vita con il Barcellona. Un accordo in cui si conferma che il giocatore rimarrà sotto contratto con il Barcellona fino al momento del suo ritiro. La firma sul contratto arriverà alle ore 12.30 presso lo stadio Camp Nou e alle 13 il giocatore insieme al presidente Joesp Maria Bartomeu incontreranno la stampa nella sala conferenze dello stadio.