Il Barcellona cerca sul mercato l’erede di Andres Iniesta. Il 32enne spagnolo è spesso infortunato, e come riporta la stampa spagnola, i blaugrana starebbero cercando un centrocampista di livello mondiale per sostituirlo. Tra i nomi è spuntato anche quello di un’ex Inter. Si tratta di Philippe Coutinho, giocatore sottovalutato dai nerazzurri ed esploso al Liverpool. Classe 1992, per il Mundo Deportivo rappresenterebbe l’investimento migliore.



Ovviamente il Barça a centrocampo continua a lavorare anche per Marco Verratti, ma arrivare a entrambi sarebbe molto complicato, anche per una questione economica. Visto il valore di mercato di Coutinho e Verratti, il Barcellona dovrebbe andare a spendere una cifra superiore ai 100 milioni di euro.