La buona stagione dell'Ajax ha messo in mostra Andrè Onana.Il portiere ex Barcellona è seguito da mezza Europa,al momento il Bordeaux sembra essere in vantaggio per acquistare il classe 1996. Sul camerunense continua l'interesse del Nizza e del Marsiglia in Francia.



Anche il Bayern Monaco pare aver sondato il terreno per avere le idee chiare su chi prenderà il posto di Manuel Neuer.Il numero uno dei lancieri Andrè Onana ha il contratto in scadenza nel 2018.