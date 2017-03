La lotta per la successione alla panchina del Barcellona, dopo l'addio di Luis Enrique, è appena cominciata e la lista dei nomi è già piuttosto cospicua. Chi si toglie da questa bagarre è l'allenatore della Real Sociedad, Eusebio Sacristan: "Io dico che la mia testa, la mia speranza e il mio desiderio è quello di avere un progetto di continuità reale, stare qui molto tempo, almeno è quello per cui ho firmato il contratto, con l'idea di fare qualcosa di importante in questo club. Non vi è niente di più e non sarà nulla di più. La mia intenzione è quella di continuare nella Real Sociedad per un po' di tempo".