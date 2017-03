Eusebio Unzué, manager del team ciclistico Movistar e fratello di Juan Carlos, svela a Esport 3 un indizio che avvicina quest'ultimo alla panchina del Barcellona: "Se dipendesse da me non vedrei l'ora. Credo che sia entusasta, con tutti gli anni da giocatore e in panchina a fianco di tanti maestri di questo sport, certamente ha accumulato un'esperienza importante. E ora parte dei mostri sacri del club lo vogliono... Però alla fine è il club che decide valutando tutto. Juan Carlos in un modo o nell'altro continuerà in questo mondo, vediamo se si realizzano le previsioni".