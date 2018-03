Ne parla Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, alla vigilia della gara contro l'Athletic Club. "Intanto dico che Iniesta è unico, non paragonabile a nessuno. Detto questo credo che Alena possa avere un grande futuro in questo club. Per quanto riguarda il futuro di Andres, dico che dipende solo da lui. Io non ci penso, ma sembrerebbe davvero strano un Barça senza Iniesta".