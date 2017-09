Vigilia di campionato per il Barcellona, capolista nella Liga. In conferenza stampa Valverde si espresso sulla situazione della rivale storica dei blaugrana, il Real Madrid. "Ancora è presto per parlare di crisi del Real. Vero, sono a sette punti, ma personalmente temo anche squadre partite meglio, come il Siviglia, a solo due punti di distacco, e l'Atletico, a quattro. Ogni squadra gestisce le crisi a modo proprio. Anche noi l'anno scorso abbiamo passato un mese difficile, non riuscivamo a rialzaci. Ma voglio pensare solo alla mia squadra, senza pensare a quello che succede dall'altra parte del muro".