Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde ha parlato delle priorità della squadra in questa stagione: "La nostra priorità è la Liga. Ciò non significa che non vogliamo la Copa del Rey, la vogliamo, ma la Liga è la competizione che segnerà la nostra stagione. La Copa o la Champions può sfuggirti per i dettagli. L'Espanyol, ad esempio, ci ha segnato quando avevamo fatto di più per vincere. La Copa è un sogno, ma siamo totalmente concentrati sulla Liga ma questo non vuole dire che rinunciamo alle altre competizioni"