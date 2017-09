Il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League con la Juventus.



JUVE - "Ha una capacità di pressione elevata. L'anno scorso ci ha messi in difficoltà, dobbiamo stare attenti. Mi aspetto una partita intensa e importante, fra due squadre di livello e con in palio un risultato prezioso. Sarà una partita di grande importanza, ma anche quelle di campionato lo sono state".



SENSAZIONI - "Iniziamo la Champions con una sfida entusiasmante. Abbiamo voglia di andare avanti e arrivare alla fine della stagione con la possibilità di vincere tutto. Stiamo attraverso un buon momento, abbiamo appena vinto 5-0 il derby, ma dobbiamo ottenere tre punti anche domani. E' fondamentale cominciare bene anche in Europa".



INIESTA - "Significa tantissimo per la nostra squadra, devo pensare al presente, ma anche alle partite successive. Il suo ruolo è molto logorante, vedremo col passare del tempo come vanno le cose e quanto spesso posso utilizzarlo. Ognuno è padrone del suo destino. E' importante che Iniesta giochi nella squadra dove si sente più a suo agio".



INFORTUNI JUVE - "Non cambiano niente. Ai bianconeri mancheranno giocatori importanti, ma Allegri ha una rosa ben attrezzata".



BARCELLONA - "E' un passo avanti per la mia carriera, ma lo vivo con normalità. Domani abbiamo una partita importante e, così come me, anche i miei giocatori sentono tante responsabilità".



GIRONE - "Lotta a due con la Juve per il primo posto? E' solo un'impressione, dobbiamo rispettare tutte le squadre del girone. L'importante domani è ottenere i tre punti. Rappresenta molto cominciare la Champions vincendo".



DEMBELE - "Se gioca è perché credo che sia in grado di farlo. Si sta allenando bene e ogni giorno che passa è sempre più integrato. Il suo momento arriverà: se non adesso, fra poche partite".



MESSI - "Non mi tranquillizza il suo ottimo stato di forma, perché tutti i giorni c'è una nuova sfida. Sappiamo però che se lui sta bene abbiamo una risorsa importantissima".



PRIMA VIGILIA DI CHAMPIONS - "E' sempre un'emozione speciale allenare il Barcellona, è un club che ha il dovere di vincere".



DYBALA - "E' un calciatore importante nella Juventus e nel mondo. E' l'insieme della squadra bianconera però ciò che mi preoccupa maggiormente, non solo le sue ottime individualità".



SERIE A - "La seguo sempre, così come seguo la Juventus. E' vero che in estate è partito un giocatore importante come Bonucci, ma quelli che ci sono ancora non sono certo da meno".



FILOSOFIA BLAUGRANA - "Non sto cercando di cambiare la filosofia del club. E' logico che io mi dovrò adattare, visto che lo stile di gioco qui è abbastanza definito, ma anche i miei calciatori dovranno farlo con le mie idee".



LIGA, VANTAGGIO SUL REAL - "Non mi importa, noi pensiamo solamente a vincere. Il resto non è rilevante".



COME SI PREPARA LA PARTITA - "Do la stessa importanza alla preparazione della gara con la Juve di quella che do alla gara col Girona. Dobbiamo sempre analizzare nel dettaglio i nostri avversari".