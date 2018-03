Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Chelsea: "Willian sta segnando con grande continuità, dovremo fare attenzione perché può accendersi in ogni momento: è davvero in grandissima forma. André Gomes? È stato coraggioso ad ammettere di essere in difficoltà. Lui a noi non aveva mai mostrato nulla, dobbiamo avere grande rispetto. Detto questo, la sua situazione non è unica: molti qui devono sopportare enormi pressioni e superare grandi sfide, non è la prima volta che questo accade durante la mia carriera".