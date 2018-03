Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, parla dopo la vittoria sul Chelsea: "Questa è stata la partita più difficile della nostra stagione. Il Chelsea è fortissimo, ha giocatori straordinari, sapevamo fosse tostissima ma il gol di Messi ci ha messo la partita nel modo giusto. Ma ho sofferto fino all'ultimo. Avere Messi è un lusso. Dembelé ha fatto benissimo, ha anche salvato un gol. Chi pescare? Non so chi voglio e chi no, non facciamo la cabala. André Gomes? Una reazione molto positiva da parte dei nostri tifosi, ha capacità per darci tanto. E' molto forte, ci aiuta in partite simili".