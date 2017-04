Xavi, ex storico del Barcellona e ora capitano dell'Al-Sadd in Qatar, presenta la grande sfida di stasera tra Juventus e Barcellona per Marca: "Noi siamo cambiati poco rispetto alla finale di Berlino del 2015, la Juve invece sì. Hanno inserito giocatori come Higuain, Dybala, Mandzukic e Dani Alves. E hanno rivoluzionato il centrocampo". Chi potrebbe decidere la sfida in favore dei bianconeri? "La vecchia guardia della Juventus è fondamentale, avere una solidità difensiva come quella dei bianconeri è di grande aiuto".



Si affrontano due degli attaccanti più forti del mondo: "Per me Suarez è il miglior centravanti del mondo perché ha tutto: talento, fisico, sa smarcarsi al meglio, è rapido e lavora per la squadra. Higuain ha caratteristiche molto simili. Ma non raggiunge il livello di Suarez". Poi, la chiamata a Dybala: "È il calciatore giusto per noi. E' un talento naturale, giovane e già prontissimo per giocare in una squadra come il Barcellona. D’altronde sta facendo la differenza da un paio d’anni in Italia". Su Buffon, infine: "È il simbolo della squadra e un leader naturale, la sua carriera è un esempio per qualsiasi calciatore. Non è un caso che abbia superato le mille presenze in carriera, è uno dei più grandi portieri della storia del calcio. È stato un onore per me averlo sfidato molte volte".