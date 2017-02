Il portiere del Frosinone, Francesco Bardi ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Perché l'Inter non ha creduto in me? Non è esattamente così. Intanto, ho 25 anni, un’età relativamente bassa per un portiere e poi sono in prestito. Con l’Inter c’è stima reciproca e la mia carriera avrà certamente diversi altri anni davanti, almeno mi auguro sia così. Tuttavia sono concentrato sul presente che si chiama Frosinone. Stiamo facendo grandi cose. Ho sempre avuto come idolo Buffon, un campione straordinario perché sta facendo, ha fatto e farà cose incredibili e impossibili per qualsiasi altro portiere. Ho anche ammirato Handanovic e Julio Cesar con i quali mi sono allenato spesso. Grandi calciatori. Cragno, Meret, Chichizola, e Radunovic sono davvero bravi. Ma ci sono anche giovani in altri ruoli: cito i miei compagni Krajnc, Paganini, Gori. E Orsolini e Favilli hanno un grande futuro".