La Gazzetta dello Sport racconta dell'interesse del Napoli per Nicolò Barella: "Gol e bacio al tatuaggio sul braccio che raffigura la fidanzata che lo ha reso papà a soli 20 anni. Nicolò Barella ha lanciato la vittoria del Cagliari a Ferrara e procede forte di un’arma in più, la nascita della figlia che lo ha responsabilizzato. Patto di ferro col suo procuratore Beltrami che gli ha suggerito di restare a Cagliari per crescere. Per Nicolò, infatti, dall’età di sei anni c’è stata una sola parentesi di 6 mesi a Como in Serie B lontano dalla Sardegna. Il centrocampista ha rinnovato il contratto fino al 2021, ma dalla scorsa primavera viene corteggiato dal Milan. Senza dimenticare le attenzioni della Roma (e in seconda battuta del Napoli)".



Un altro giovane che fa parlare sul mercato è Federico Chiesa. Lui e la Fiorentina hanno già un solido accordo: il contratto è stato rinnovato pochi mesi fa fino al 2021 con un ingaggio di 400mila euro. Il d.g. Corvino coccola il suo talento e ne apprezza la crescita. Nei prossimi mesi è possibile un adeguamento sulle cifre del suo accordo con l’obiettivo di rendere Chiesa il simbolo della nuova Fiorentina, nonostante l’attaccante sia nel taccuino del Napoli dalla scorsa estate.