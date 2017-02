Giovani e italiani, ormai l'identikit è segnato per tutte le grandi. Dall'Inter di Suning al nuovo Milan che verrà, con la Juventus ovviamente sempre in prima linea quando si tratta di talenti da prenotare, un marchio di fabbrica della gestione Marotta-Paratici. Uno dei più interessanti proposti quest'anno dalla Serie A è Nicolò Barella, centrocampista classe '97 di proprietà del Cagliari che ci ha visto lungo, puntando ancora una volta su un prodotto del proprio settore giovanile, sardo e di ottime prospettive. Non a caso, tra gli osservati speciali di tante squadre importanti.



RADAR A BERGAMO - La sfida tra Atalanta e Cagliari a Bergamo, nel prossimo turno di Serie A, si trasformerà in una buona occasione per assistere dal vivo ai progressi di Barella. Perché questo talento già nel giro dell'Under 21 si sta mettendo in mostra e sembra crescere sempre di più, molto stimato dal suo allenatore Rastelli e dal Cagliari che ha saputo blindarlo con un nuovo contratto fino al 2021 pochi mesi fa. Una mossa intelligente per evitare scippi o forzature, chi lo vorrà dovrà pagarlo caro. Lo sanno bene Juventus e Milan, molto interessate ai colpi di Barella in ottica futura. E pronte a seguirlo dal vivo con i propri osservatori nel match dell'Atleti Azzurri d'Italia, visto che Nicolò dovrebbe essere titolare.



RETROSCENA JUVE - Proprio a proposito di Barella, c'è un retroscena da raccontare che fa capire quanto la Juventus possa stimarlo. Un anno fa, Italia-Israele Under 21, all'Euganeo di Padova si è mosso il ds bianconero Fabio Paratici per seguire Barella di persona. Buone sensazioni, approvato, ma la scorsa annata con il Como in prestito per Nicolò non era stata semplice. Adesso è un'altra storia, a Cagliari ha dimostrato di saper stare in Serie A, sa del corteggiamento delle big. Nessuna ha ancora sferrato l'assalto decisivo, anche la Roma lo ha sempre tenuto d'occhio. Adesso si entra nel vivo. Anche per il futuro di un prospetto come Barella, l'ultima perla del Cagliari che non ha nessuna intenzione di perderlo.