Un pallino di Luciano Spalletti, il Nainggolan che verrà. Nicolò Barella piace tantissimo all'Inter e al suo allenatore, il centrocampista classe '97 del Cagliari è ritenuto un giocatore più che futuribile e al centro di una crescita continua nella squadra di Diego Lopez. Non a caso, la Juventus ha provato a bloccarlo per poi tirarsi (momentaneamente?) indietro; il Milan ci ha fatto un pensiero, all'estero si attivano più club ma l'Inter vuole provare a regalare a Spalletti un jolly giovane e di talento come Barella.



ANCORA PINAMONTI - L'operazione ha un valore da 25-30 milioni di euro come base minima nella testa del presidente Giulini. Tanti, sostiene l'Inter; c'è da parlarsi, da incontrarsi ancora e da limare distanze considerevoli. Un'idea porta a inserire contropartite nell'operazione Barella, il preferito del Cagliari rimane quell'Andrea Pinamonti di cui si è già parlato e vi abbiamo raccontato nei mesi scorsi. Giulini lo vorrebbe in Sardegna nel progetto Cagliari per dargli spazio e fiducia, Pinamonti a gennaio ha rifiutato il Sassuolo e deciderà con calma il suo destino. Ma la valutazione dell'Inter è chiara, attorno ai 10 milioni con clausola di recompra inclusa. Ecco perché non sarà facile accordarsi col Cagliari anche sulla contropartita, oltre che su Barella. L'idea però resta viva, così come il desiderio di rincorrere Nicolò, il centrocampista del futuro che piace tanto a Spalletti.