Corteggiato dalle big italiane e non solo, Nicolò Barella ha parlato di mercato e altro a Radio Deejay: "Io faccio la mezz'ala, perché mi piace sia impostare che inserirmi. È il ruolo che spero di fare meglio. Pavoletti è un bravissimo ragazzo. L'obiettivo comune è la salvezza, noi lottiamo per quello, poi il resto sarà tutto di guadagnato. Lo stadio? Non dico che sia più facile, ma c'è più entusiasmo. Mercato? Io ora sono un giocatore del Cagliari, penso solo a quello, è la verità. Sono un 97, gioco, tutti fanno i complimenti, cosa posso chiedere di più. Il gol me lo prendo. Il Chievo è difficile da affrontare, non so se sia padre contro figli, l'anno scorso abbiamo provato diversi moduli".