Che fosse una pepita d'oro si era capito da tempo. Testa alta, qualità, personalità: a centrocampo quel Nicolò Barella ha dimostrato di saperci stare benissimo già dai tempi di Como, un prestito sfortunato dopo il debutto con il suo Cagliari. Classe 1997, adesso con la stima di Rastelli - bravo a valorizzarlo - si è preso proprio la mediana rossoblù a suon di prestazioni. Migliore in campo dei suoi a San Siro e allo Juventus Stadium, super alla Sardegna Arena contro il Crotone, mica male per un ragazzo di 20 anni con tanti top club pronti a mettergli gli occhi addosso: "Ma non voglio lasciare il Cagliari", Nicolò è stato chiaro, tempo al tempo.



TUTTI IN FILA - Se la Juventus lo segue da tempo, un anno fa fu molto vicina a prenderlo la Roma con Walter Sabatini direttore sportivo. L'idea era di prenotarlo e lasciarlo in Sardegna, niente da fare però sulle cifre e affare sfumato. Adesso, per Barella c'è la fila: italiano, giovane, già titolare e soprattutto bravo, un identikit del genere piace a tutti. Chiedere per credere al Milan, sempre attento a questo tipo di opportunità; Mirabelli lo segue, Barella ha un prezzo che sale continuamente e tanta concorrenza pronta a trattare col presidente Giulini. Che intanto si gode la sua pepita d'oro fatta in casa, un figlio di Cagliari e del Cagliari. Un motivo in più per essere speciale.