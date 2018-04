Franco Baresi, Brand Ambassador del Milan, ha parlato in occasione della conferenza stampa di presentazione della finale di Coppa Italia tra il club rossonero e la Juventus in programma il prossimo 9 maggio all'Olimpico di Roma: "Gattuso? Eravamo tutti curiosi e lui ha dimostrato di avere grande passione e voglia, che è riuscito a trasmettere alla squadra. I giocatori lo seguono. I risultati positivi dimostra che ha dato un'impronta forte".



EMERGENZA IN DIFESA - "Bonucci-Romagnoli è la coppia che ha giocato con maggior continuità, ma il Milan si preparerà al meglio. Il Napoli è una squadra difficile da incontrare perché gioca un calcio tecnico e rapido. Giocheremo a San Siro e faremo una grande partita".



POCHI GOL - "L'inizio è stato positivo. La squadra ha iniziato la preparazione presto e poi ha perso punti dalle prime. Nell'ultimo periodo siamo cresciuti: creiamo tanto ma facciamo meno gol di quello che creiamo. La squadra gioca un buon calcio, ma ci vuole un po' più di cinismo".



MERCATO - "Ora cerchiamo di finire il campionato nel migliore dei modi, poi la società si muoverà in base ai ruoli nei quali la squadra dovrà essere rinforzata".



COPPA ITALIA - "È un obiettivo importante, un trofeo al quale teniamo. Sono convinto che arriveremo a Roma carichi, rispettando la Juventus. Abbiamo dimostrato a Torino di potergli creare problemi. Non partiamo sconfitti".