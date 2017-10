L'agente di Antonio Floro Flores, attaccante del Bari, Mario Fogliamanzillo, parla a Barinelpallone.it: "Partire con qualche problema fisico per un calciatore come Antonio è stata una cosa molto limitante, aveva bisogno di un ritiro senza noie muscolari, ma così non è stato. Presto però tornerà al 100%. Finora è stato anche fortunato visto che contro Venezia e Ternana le occasioni le ha avuto, ma non è riuscito a concretizzarle. Sente che sta ritornando alla sua forma migliore, ogni calciatore sa quando può raggiungere l’apice e i suo commento di ieri faceva riferimento proprio a questo. E’ sicuro di poter dare una grossa mano alla squadra di mister Grosso tornando a fare quello che ha sempre fatto, ovvero segnare".