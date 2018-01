Graziano Battistini, agente di Alessandro Micai, portiere del Bari, parla del suo assistito a Tuttocalciopuglia: "“Il ragazzo si trova molto bene a Bari, c'è tanta gente che lo stima oltre che ad essere molto legato alla piazza. La promozione in Serie A sarebbe l'ideale per tutti, il suo obiettivo è quello di continuare con quello che sta facendo per crescere di partita in partita, vuole dimostrare a tutto l'ambiente di essere di categoria superiore. Non credo che vedremo movimenti fra gli estremi difensori, al momento mi pare tutto bloccato. Certamente Alessandro ha diversi estimatori, ma vedremo in futuro cosa accadrà".