Filip Raicevic, attaccante del Bari, sta faticando a trovare spazio in biancorosso. Del momento dell'ex Vicenza ne parla il suo agente, Gabriele Savino: "Spiace per la sconfitta di sabato quando la squadra non si è espressa come nelle giornate precedenti, ma un calo fisico ci può stare specialmente su un campo difficile dove l'Entella ha costruito le sue fortune. Filip ha provato a dare il proprio contributo ma rientrava da un infortunio. La speranza è che il ragazzo trovi presto la condizione migliore dopo la botta presa in allenamento e il resto sarà una conseguenza e mi auguro che Filip possa essere l'arma in più per i play off visto che è felicissimo di essere qui e vuole ripagare presidente e tifoseria".