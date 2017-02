Franco Brienza, trequartista del Bari, in gol oggi contro la Ternana, parla dopo la vittoria dei Galletti: "Eravamo obbligati a vincere, ma dobbiamo continuare a lottare. L'obiettivo erano i tre punti e sono arrivati anche se ci siamo complicati un po' la vita nel finire di primo tempo, su questo dobbiamo migliorare. Nel primo tempo nonostante la superiorità numerica siamo stati passivi e non riuscivamo a far correre bene la palla, ma nella ripresa siamo migliorati. Floro Flores? È un giocatore completo che può giocare ovunque in attacco. È di un'altra categoria e lo sta dimostrando".