Franco Brienza è tornato a parlare, pronto per una nuova stagione con il suo Bari. Brienza torna in campo dopo l'infortunio dell'anno scorso a Vercelli: "Ho lavorato duramente per tornare quello di prima, ma lo stimolo e la voglia di fare bene ci sono sempre state. Grosso? Ha grandissima personalità, la squadra ha già un'impronta e non era semplice. Sono al termine della mia carriera e la mia idea è quella di dare il massimo perché so che per me ogni anno può essere l'ultimo. Chiudere la carriera con la promozione? Sarebbe splendido".



Brienza ha chiuso con un pensiero dopo il terremoto che ha colpito Ischia: "Sono colpito da quanto è successo, sono venute a mancare due persone e per fortuna si sono salvati tanti bambini. E' un momento triste per noi, la paura è stata tanta: sono convinto che tutto si sistemeràà ma sarà necessario avere pazienza".