Bari-Cesena 3-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 38' Improta, 59' Galano, 68' Tonucci



Bari (4-3-3): Micai, D'Elia, Capradossi, Tonucci, Fiamozzi, Tello, Basha, Salzano (80' Furlan), Improta (88' Busellato), Nené, Galano (64' Brienza). All. Grosso.



Cesena (3-5-2): Fulignati, Ligi, Donkor (46' Cascione), Perticone, Eguelfi, Vita, Crimi (75' Sbrissa), Laribi, Kupisz, Panico, Gliozzi (63' Moncini). All. Camplone.



Arbitro: Sacchi di Macerata



Ammoniti: 39' Capradossi (B), 54' Cascione (C), 85' Panico (C)