Karamoko Cissé, attaccante del Bari, autore di una doppietta contro la Ternana, parla a in mixed zone: "Al di là dei miei due gol, sono contento perché la squadra ha disputato un’ottima partita: abbiamo dato il massimo e ci siamo difesi nel migliore dei modi. Segnare è sempre una bella cosa per un attaccante, sono felice per la doppietta. Io titolare fisso? Sapevo che sarebbe arrivato il mio momento e oggi è venuto. Siamo in tanti in squadra, il gruppo c’è, lavoriamo tanto in settimana e penso che ci sarà spazio per tutti perché il campionato è molto lungo. Dedico i due gol ai miei figli che sono a Parigi".