Stefano Colantuono, tecnico del Bari, parla a Sky Sport dopo il pareggio per 1-1 con la Spal: "La mia espulsione? E' volata qualche parolina dovuta al nervosismo, ma nulla di grave. Sui rigori preferisco non giudicare, l'arbitro ha deciso e va bene così. Noi abbiamo provato a fare la partita, nonostante tutte le problematiche della settimana. Abbiamo avuto anche qualche occasioni. Loro sono bravissimi in ripartenza, forse i migliori della B. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi per la partita. Maniero anche oggi è dovuto uscire per il problema al ginocchio, però si è battuto e si è dato da fare tutta la partita. I giovani? Hanno fatto il loro dovere. Capradossi è un pizzico più esperto di Scalera e Doumbia, ma sono soddisfatto di tutti. Esame superato per tutti e tre. Mercato? Ci siederemo con la società e faremo le valutazioni".