Stefano Colantuono, tecnico del Bari, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone: "Partita importante che richiede un approccio importante. Affrontiamo la miglior squadra del campionato, questo è quello che dice la classifica. Sono un gruppo consolidato, si conoscono molto bene, due anni fa hanno vinto il campionato, hanno un bravo allenatore e gente in grado di fare la differenza. In più a gennaio hanno preso qualche giocatore in meno rispetto a noi ma sempre gente interessante. La formazione? Abbiamo avuto delle difficoltà inaspettate nel corso di questa settimana. Non abbiamo dei giocatori e so quanti ne riusciremo a recuperare. Valuterò. Non ci saranno sicuramente Macek e Morleo che ha una frattura".