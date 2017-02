Stefano Colantuono, tecnico del Bari, abbraccia i suoi nuovi acquisti: "I giocatori sanno che non potranno giocare sempre e che qualcuno dovrà accomodarsi in panchina. Sono tutti giocatori di ottimo livello. Giocherà chi sarà all'altezza. Voglio un girone di ritorno scoppiettante e una squadra sempre sul pezzo.I nuovi? Hanno lavorato tutti ma hanno pochi minuti nelle gambe. Dobbiamo avere un attimo di pazienza con loro. Un conto è l'allenamento, un altro è la partita. Si devono conoscere e devono riprendere il ritmo. Anche io sono come Sean che non è mai contento e che crede sempre che manchi qualcosa (sorride, ndr). Scherzi a parte sono contentissimo di questo mercato. Faccio i miei complimenti al ds e al presidente. Hanno fatto un lavoro veramente molto importante".



Due parole su De Luca, che Colantuono ha lanciato a Bergamo e ora ha lasciato partire: " Lo conosco bene. L'ho lanciato all'Atalanta e l'ho fatto quasi sempre giocare anche qui. Probabilmente aveva finito il suo ciclo. Ci ho parlato spesso. Ha ammesso di aver sbagliato qualche gara. Ha perso un po' di autostima e quindi ha preferito andare a cercare fortuna da un'altra parte. Ed è giusto che quando è finito un ciclo un calciatore vada a cercare fortuna da altre parte".