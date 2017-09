Bari-Cremonese 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 72' Improta



Bari (3-5-2): Micai; Marrone, D'Elia (67' Fiamozzi), Capradossi; Improta, Basha, Gyomber, Busellato, Tello; Nené (60' Brienza), Floro Flores (86' Cisse). All. Grosso.



Cremonese (4-3-3): Ujkani, Claiton (38' Marconi), Croce (41' Cavion), Castrovilli, Canini; Arini, Renzetti, Almici; Mokulu, Cinelli (71' Pesce), Brighenti. All. Tesser.



Arbitro: Di Paolo



Ammoniti: 6' Tello (B), 10' Claiton (C), 23' Improta (B), 80' Cavion (C), 94' Busellato (B).