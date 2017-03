Antonio Floro Flores, attaccante del Bari, parla a la Gazzetta dello Sport del momento dei Galletti: "Cristian e io torneremo a fare gol. L’importante è che il Bari continui a esprimersi ad alti livelli. Sinceramente non ho visto squadre più forti di noi. Anche se il Frosinone è tosto, completo e il Perugia gioca un calcio di pregevole fattura. Gli scivoloni esterni? Siamo tutti alla ricerca della causa di questi sorprendenti rovesci. A Trapani il problema è stato solo mentale, altro che calo fisico. Lo stesso undici che aveva battuto il Frosinone non poteva soccombere così. Siamo costruiti per giocare al calcio, non per fare battaglia. Dovremmo essere più ignoranti, cattivi. Non è mai facile cambiare pelle, ma possiamo farcela. Dipende solo da noi".