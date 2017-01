Il nuovo rinforzo del Bari Antonio Floro Flores si è presentato quest'oggi dimostrando di avere le idee chiare: “È successo tutto velocemente in appena 48 ore ho avuto un contatto con il direttore Sogliano e appena è circolata la voce ho capito in che piazza arrivavo per via dell'entusiasmo dei tifosi che mi hanno scritto sui social. Avrei potuto trovare alternative in Serie A, ma questa non è una piazza di Serie B e sono qui per riportarla dove merita. Con Colantuono ho lavorato a Perugia ed è stata una delle tappe più importanti della mia carriera, chiuso il mercato il presidente ci disse che non ci avrebbe più pagato per i successivi sei mesi, ma venne fuori un'annata quasi magica. Non faccio promesse per quanto riguarda i goal, preferisco lavorare giorno dopo giorno e sudarmi la maglia ogni domenica. Per me questo è un momento particolare, ho bisogno di stimoli importanti e far parte di un club con un blasone importante come il Bari può darmeli”.