Fabio Grosso, tecnico del Bari, parla a Radio Selene alla vigilia del match con il Cittadella: "La parola d’ordine è continuare a fare le partite che stiamo facendo, cercando di raggiungere il massimo. Dobbiamo dare la continuità che stiamo provando a dare. Sono molto concentrato su questa partita, conosco le insidie che può avere. L’avversario propone da tanti anni cose interessanti e hanno là caratteristiche per fare una partita importante. Anche noi però le abbiamo. La classifica? Siamo alle fasi iniziali, dice e non dice. Bastano dei passaggi a vuoto per ritrovarsi in posizioni in cui nessuno vorrebbe ritrovarsi, è un pizzico di continuità per ritrovarsi dove tutti vorrebbero essere. Non è importante guardarla in questo momento, però. In questo momento per delle lacune che abbiamo non siamo una squadra forte, ma vogliamo diventarlo".