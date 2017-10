Fabio Grosso, tecnico del Bari, parla in conferenza stampa: "Non vogliamo tornare da Vercelli a mani vuote. Abbiamo la possibilità di farlo e dobbiamo metterci il massimo, al di là del modulo tattico. Conta l’atteggiamento, alla fine. Sarà importante leggere bene la gara, entrare subito in partita e starci dentro fino al fischio finale. Questa squadra ha le caratteristiche giuste per giocarsela con tutti. A Vercelli, sarà, come al solito, una partita difficile, ma vogliamo scalare la classifica e fare passi in avanti. Loro hanno tantissimo entusiasmo e una forma strepitosa. Non saremo da meno. Formazione? Ho ancora un allenamento da fare, sceglierò dopo. Tuttavia non dovrei avere grandi problemi nel recuperare qualcuno".