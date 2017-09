Fabio Grosso, tecnico del Bari, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Frosinone: "È chiaro che potevamo fare meglio e che dobbiamo migliorare. Ma non va di crocifiggere un singolo giocatore. Dobbiamo trovare un miglior equilibrio di squadra in modo da difendere meglio e da attaccare in maniera più efficace. Con un briciolo in più di attenzione e di furore agonistico avremmo fatto meglio. Credo che ci sia mancata un pizzico di spregiudicatezza contro una difesa forte e un portiere altrettanto forte. Abbiamo avuto il pallino del gioco, tenuto il Venezia nella sua metà campo quasi tutta la partita. Cosa che non sempre riusciremo a fare. Abbiamo preparato bene le azioni, ci è mancato il cambio di ritmo".



Sulla sfida con Longo: "È un bravo allenatore e lo sta dimostrando. Abbiamo fatto un percorso comune anche se lui ha iniziato ad allenare tra i professionisti con un anno d'anticipo. Hanno assenze pesanti? Sì, ma rimangono una squadra di prim'ordine. Indipendentemente dal loro valore dobbiamo essere bravi noi a fare ciò che su stiamo lavorando. La formazione? C'è ancora un allenamento per poter valutare chi mandare in campo dal primo minuto"