Gaetano Castrovilli, trequartista della Cremonese, cresciuto nel Bari, parla a la Gazzetta del Mezzogiorno alla vigilia della sfida con i Galletti: "Non è la prima volta che affronto il Bari, ma questa volta è decisamente più emozionante perchè affronto la mia ex squadra in un momento particolare del campionato. Il Bari resta nel mio cuore, sono emozionato. Lo scorso anno scelsi la Fiorentina perchè alla squadra viola non si può dire di no, sono cresciuto tanto in Toscana non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano, è stata la mia prima esperienza lontano da casa. Il ritorno a Bari? Sarei tornato volentieri ma la Cremonese mi ha voluto fortemente".