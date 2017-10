Fabio Grosso, tecnico del Bari, parla dopo il pareggio contro la Pro Vercelli, con la rete dei padroni di casa arrivata in fuorigioco: "Certi errori pesano e cambiano l’esito finale di una partita. Var? Magari ci fosse come in Serie A. Oggi avremmo vinto e con due punti in più saremmo primi in classifica".