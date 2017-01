Nelle ultime ore di questo mercato il Bari prova l'ennesimo colpo grosso in attacco. Dopo l'arrivo di Floro Flores, infatti, i pugliesi hanno puntato Nenè, ex Cagliari e Verona, attualmente allo Spezia. Un giocatore che garantirebbe un altro salto di qualità, ma che probabilmente, come rivela Gianluca di Marzio, porterebbe al sacrificio di Maniero, offerto come contropartita, ma anche sulla lista di Benevento e Perugia.